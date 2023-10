Carlos Mur, cridat a declarar a Madrid per la gestió de la covid als geriàtrics

Actualitzada 15/10/2023 a les 06:30

El cap de Salut Mental del Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (SAAS) i exdirector general de coordinació sociosanitària de la Comunitat de Madrid, Carlos Mur, declararà el proper dimarts 17 d’octubre davant el jutge d’instrucció número 4 de Madrid en relació amb una de les causes judicials en què s’investiguen els protocols de derivació de la Comunitat de Madrid a residències durant la primera onada de la pandèmia.

Carlos Mur estava citat el 15 de juny passat però no va comparèixer al viure fora de Madrid, concretament a Andorra. Aquell dia, sí que va prestar declaració davant el magistrat i les parts personades l’exconseller de Polítiques Socials Alberto Reyero.

En aquest procediment, el jutge Marcelino Sexmero, titular del jutjat d’instrucció número 4 de la capital espanyola, investiga les directores de dues residències, així com dues doctores a instàncies de dues querelles interposades per familiars de morts a través de la Plataforma per la Dignitat de les Persones Majors (Pladigmare).

Precisament aquesta plataforma ha avançat que el dia de la declaració de Mur es concentraran davant la seu dels jutjats de plaça de Castella, d’11.00 a 13.00 hores, en suport “als familiars que van perdre els seus éssers estimats” i “perquè se sàpiga la veritat del que va passar i es faci justícia”. “Perquè no torni a passar mai més”, van dir en un comunicat.

Pladigmare ha expressat la seva confiança en la Justícia i espera que es pugui determinar, en els procediments encara oberts, la influència que “van poder tenir els anomenats “protocols de la vergonya” en els milers de morts que van tenir lloc a les residències de la Comunitat de Madrid durant la pandèmia”, recalquen.

A la seva declaració, l’exconseller va manifestar que “els protocols van existir, es van aplicar i van tenir conseqüències”, fent al·lusió a un informe d’una revista internacional d’epidemiologia que apunta que més gent va morir a les residències de la Comunitat de Madrid que a la resta de comunitats.

A la comissió d’investigació sobre Residències i Covid-19 a l’Assemblea de Madrid, Mur va afirmar que membres de les conselleries de Sanitat i de Polítiques Socials coneixien i “van participar des del principi” en la redacció dels protocols geriàtrics que ell va signar i va enviar a tots dos departaments regionals.