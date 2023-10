Trenta treballadors desplaçats arribaran entre desembre i gener

Els contractes laborals són els mateixos que han provocat les queixes dels obrers

Entre final del 2023 i principi del 2024 s’espera l’arribada de 30 treballadors nous per al sector de la construcció, contractats directament al Perú per suplir la falta de mà d’obra que pateixen les empreses del país. Es tracta de rellevar els que ja han estat sis mesos treballant a Andorra, que és el període màxim legal per a aquesta tipologia de contracte destinat als anomenats treballadors desplaçats. Tots ells arribaran de la mà de Casyre, propietat de Francisco Javier Castro, que ha tingut problemes recurrents amb els obrers que després s’incorporen a la plantilla d’EMT. El primer grup (de 15