Resident Faber per estudiar la transformació digital al país

Actualitzada 14/10/2023 a les 06:28

El professor de negoci digital a la DCU Business School Theo Lynn, especialitzat en el paper de les tecnologies digitals en la tranformació de l’empresa i la societat, farà estada a la Residència Faber Andorra per observar el grau de digitalització i dur a terme un estudi sobre l’accés, l’ús i els resultats de la tecnologia d’internet per part dels organismes dels sis microestats europeus: Andorra, Liechtenstein, Malta, Mònaco, San Marino i Ciutat del Vaticà. El Govern va informar que l’expert examinarà la implantació d’internet i mesurarà l’impacte de la pandèmia en l’acceleració de la tecnologia. Lynn es posarà a disposició d’entitats públiques i privades i d’especialistes del sector per establir sinergies sobre transformació digital. Es reunirà amb Andorra Business per elaborar l’estudi, i amb la cap de l’àrea d’Arxius i Gestió Documental per observar el procés de digitalització de l’expedient electrònic.