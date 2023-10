La donació d'òrgans a Andorra serà possible el 2027

La donació de teixits a Andorra pot ser una realitat l'any 2026 i la d'òrgans el 2027. Aquest és el calendari amb què treballa el ministeri de Salut, encapçalat per Helena Mas. Així ho ha explicat la titular de la cartera durant l'acte d'homenatge al donant que ha organitzat avui al Parc Central l'Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra (ATIDA).Tal com ha manifestat la ministra, també serà possible a partir de l'any vinent la donació de còrnia després del conveni que s'ha de firmar amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i una vegada ja s'han format al país els professionals sanitaris que s'encarregaran d'aquesta tasca. "Nosaltres pensem que pel que fa a la donació de còrnia és una realitat imminent al país", ha afirmat Mas."Avui és una per posar en valor totes les persones que han fet una donació i visibilitzar la importància de la donació", ha subratllat la ministra durant l'acte. Mas ha destacat la implicació que sempre han tingut els ciutadans del país "en totes les campanyes que fem", relatives a la sang, el cordó umbilical i medul·la òssia, "on s'han assolit fins a 500 inscrits". "Estem molt satisfets d'aquesta resposta però ens cal fer més passos endavant perquè hi pugui haver donants de teixits i d'òrgans a Andorra". Pel que respecta a la donació de còrnia, ja està fet el protocol de funcionament i els professionals formats, "el que falta ara és un document marc que doni un enquadrament legislatiu a la donació, que ja estarà a punt a finals d'any".