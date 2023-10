Govern no té una normativa per emergències en edificis alts

Actualitzada 14/10/2023 a les 18:43

Govern no té un pla de prevenció i actuació específic per a emergències en edificis de gran alçada, segons informen les ministres Conxita Marsol i Ester Molné en resposta a una pregunta formulada per la consellera general del grup parlamentari Concòrdia Maria Àngels Aché. Aché es va interessar pels protocols de seguretat existents davant aquestes circumstàncies després de l'incendi que va cremar la planta 12 d'una de les torres d'Escaldes al mes d'agost.En el document, publicat a la web del partit polític, l'executiu explica que quan es produeixi el desenvolupament del Pla territorial nacional de protecció civil "es valorarà en quin pla concret s'encabiria el risc d'incendi dels esmentats edificis". Tanmateix, admeten que actualment no es disposa d'una reglamentació nacional especifica quant a les mesures de prevenció i seguretat contra incendis en edificis alts i que "aquestes construccions destinades a usos d'habitatge o oficines es regeixen pel Reglament de seguretat contra incendis en edificis de vivendes i oficines del 22 de desembre el 1982".Amb tot, concreten que quan es va començar a tramitar els projectes dels edificis de gran alçada "es va fer esment" de l'aplicació suplementària de la normativa francesa 'Règlement de sécurité contre l'incendi, relatif aux immeubles de Grande Hauteur' en els informes relatius a la validació dels avantprojectes elèctrics i de seguretat contra incendis , "vist que Andorra no disposava d'una normativa específica per edificis de gran alçada" i "tenint present que és de les més garants del nostre entorn de la UE".Marsol i Molné posen en relleu que el cos de bombers i els especialistes de la unitat de prevenció i investigació de sinistres "ja fa un parell d'anys que realitzen visites als tres edificis de gran alçada ubicats en aquella zona durant la fase de construcció". La finalitat de les visites era "conèixer els diferents sistemes d'autoprotecció i els mitjans contra incendis dissenyats per a cadascuna de les torres", així com "ser coneixedors de les especificitats i particularitats arquitectòniques i de disseny de cada edifici per tal que els bombers poguessin adaptar i/o confeccionar els procediments d'actuació a cada una d'elles". En aquest sentit, asseguren que s'han redactat "instruccions operatives i procediments d'actuació" per a cadascuna de les torres que es troben en fase final de construcció o ja s'han acabat.Pel que fa a la causa de l'incendi, les ministres indiquen que el foc no va ser d'origen elèctric ni tampoc provocat i, per tant, no es pot determinar "de forma precisa" el seu origen.