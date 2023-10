El mínim és oferir dos enllaços setmanals en dies i horaris per concretar i durant tretze setmanes entre la Seu i Mallorca

Un BOPA extraordinari va publicar ahir l’edicte relatiu al concurs per adjudicar la nova connexió aèria regular des de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell fins a Palma de Mallorca. Les empreses interessades tenen fins al 3 de novembre vinent per formalitzar la proposta que, com a mínim, ha de preveure la connexió dos cops per setmana amb l’illa balear durant tretze setmanes, que coincideixin amb el pic de demanda de la temporada d’hivern 2023-2024. Però el plec de bases també apunta que els licitadors poden fer altres propostes que superin aquests mínims, per exemple amb una alternativa que suposi que hi