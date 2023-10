Els tècnics comunals consensuaran un document amb mesures a aplicar davant del menor volum de les captacions

Els tècnics dels comuns s’han mobilitzat davant de la necessitat de prendre mesures per estalviar aigua. La preocupació pel perill que en algun moment no hi pugui haver aigua suficient en alguna de les parròquies els va impulsar a mantenir reunions per estudiar les possibles iniciatives a aplicar, en concret des de fa un parell d’anys. No ha estat, però, fins ara que els contactes s’han intensificat davant d’una sequera que amenaça de minvar considerablement les reserves de les captacions, després de tres setmanes sense ploure. D’aquesta manera, en una trobada que va tenir lloc ahir els representants de les diferents