El valor del fons de pensions baixa 23 milions al setembre

Actualitzada 14/10/2023 a les 12:26

El fons de reserva de jubilació va patir al setembre una nova baixada, valorada aquest mes en 23 milions i que va situar la guardiola de la CASS per pagar les pensions en 1.569,19 milions d'euros. A l'agost els actius sota gestió se situaven en 1.592,25 milions d'euros, mentre que al juliol es va assolir el màxim històric de patrimoni fregant els 1.600 milions.L'informe mensual indica que la caiguda és causada per "les pujades del preu del petroli" que "han afectat negativament tant a les borses com als bons" i "la possibilitat que la inflació es mantingui elevada". En aquest sentit, l'organisme informa que la renda fixa de la zona Euro ha disminuït un 1,70% en comparació a l'agost, acumulant encara una rendibilitat positiva de l'1,29% en l'any. Tanmateix, la variable de l'Eurozona ha baixat un 3,21% al setembre, i també es manté amb un balanç anual positiu de 10,23%.El fons de reserva assegura que la rendibilitat acumulada en els darrers anys supera la inflació andorrana, segons destaquen a l'informe, "tal com estableix l'objectiu marcat per la llei".