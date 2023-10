Cues de fins a tres quilòmetres per sortir cap a Espanya i aparcaments plens

Actualitzada 14/10/2023 a les 06:24

La gran afluència de turistes que han vingut a passar aquests dies del pont del Pilar al Principat va provocar ahir dificultats per circular pel centre, i també a la Massana i a Canillo. A més, com és habitual en festes com aquesta, hi va haver cues freqüents als dos punts fronterers.

Així, passats dos quarts de quatre de la tarda es van registrar cues de sortida tant cap a Espanya com cap a França, segons va informar el departament de Mobilitat. El servei de trànsit va indicar que les retencions van arribar a tres quilòmetres per la carretera general 1 en direcció la duana del riu Runer. El trànsit també va ser complicat a la parròquia de la Massana, tant de baixada, a la carretera general 4, com d’entrada al poble per la carretera general 3 en sentit nord. Durant la tarda també es van produir retencions d’un quilòmetre al Pas de la Casa, així com cues a l’RN-22, ja a territori francès.

La celebració del pont per la Festa nacional d’Espanya està provocant una gran afluència de visitants que, a més de notar-se a tota la xarxa viària, amb cues molt habituals, es va veure també als aparcaments, que estaven plens de gom a gom. Les retencions ja van començar des del migdia al centre d’Andorra la Vella, afectant sobretot la carretera general 1, a l’avinguda Tarragona i a l’avinguda Salou en sentit nord. Un altre dels punts del país on hi va haver dificultats per circular per als vehicles va ser la carretera general 2, d’entrada a Canillo en sentit sud.

Al llarg del matí el departament de Mobilitat va informar que es registrava trànsit dens a la carretera general 3, d’entrada a la Massana. A més, durant mig matí hi va haver cues de vehicles per entrar al país des d’Espanya, tot i que de molta menys importància que les que es van registrar durant la jornada anterior. La previsió és que uns 60.000 vehicles en total entraran al país pel pont.