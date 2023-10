Balanç positiu de la Mostra de productes agrícoles i artesans

Actualitzada 14/10/2023 a les 18:55

Els paradistes presents a l'onzena edició de la Mostra de productes agrícoles i artesans, organitzada entre dijous i avui a Illa Carlemany, fan un balanç positiu de les vendes. Els organitzadors destaquen que durant els tres dies que ha durat la mostra han entrat al centre comercial més de 80.000 persones. A causa de la coincidència amb el pont del Pilar al país veí, el públic que més ha comprat ha estat espanyol, tot i que també s'ha vist gran nombre de residents del Principat. Entre els participants en l'esdeveniment hi havia cerveses artesanes Alpha, la xocolata de Xocoland, els cosmètics de Pocions de Lluna Nova, els dolços de YouCakes by Estopiñán, l'hidromel d'Asgard i la naturopatia de l'Ànima del Bosc. A més, també ha estat present el food truck de Lluís Dejuan, aparcat a l'entrada del centre comercial per oferir productes locals, segons indiquen en nota de premsa.