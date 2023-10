Un conductor ebri topa contra un arbre i un fanal

Destrosses causades per la topada del vehicle

Actualitzada 13/10/2023 a les 11:44

La policia ha detingut un conductor que anava begut després de patir un accident a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella, davant de l'edifici de Les Columnes. Els fets han tingut lloc a les 5.40 hores de la matinada quan el vehicle que conduïa el conductor ebri ha topat contra un arbre i contra un fanal que han quedat estesos a la carretera i han obligat a tallar la circulació. El trànsit ha estat tancat durant una hora entre la rotonda dels Marginets i la rotonda de Prada Casadet.L'arrestat viatjava amb una altra persona que ha resultat ferida de caràcter lleu. El vehicle del conductor ebri, amb matrícula del país, ha estat l'únic implicat en l'accident.Els bombers han hagut d'intervenir per netejar i retirar el material de la calçada per les destrosses causades en el mobiliari urbà per la topada del cotxe.