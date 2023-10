Tres parlamentaris participen a l'assemblea del Consell d'Europa

Actualitzada 13/10/2023 a les 17:21

Una delegació del Consell General integrada per Berna Coma, Susanna Vela i Salomó Benchluch, han participat al llarg d'aquesta setmana en les sessions plenàries de l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa (APCE). A més, cada un dels parlamentaris també ha pres part a diferents comissions on s'han abordat temàtiques d'actualitat, segons indiquen des del Consell General.Per una banda, Coma, membre de la Comissió de migracions, dels refugiats i de les persones desplaçades, ha participat en un debat amb representants de forces democràtiques russes que comparteixen els valors del Consell d'Europa. A més, juntament amb Comissió d'afers jurídics i drets humans han debatut entorn "els drets humans i la situació dels armenis del Karabakh i les obligacions internacionals de l'Azerbaidjan".Vela ha assistit a la Comissió sobre la igualtat i la no discriminació, en una presentació sobre la prevenció i la lluita contra la intolerància i la discriminació contra les persones LGBTI. Tanmateix, ha pres part del debat 'Prohibir les pràctiques de conversió de les persones LGTBI: un imperatiu dels drets humans'. Salomó Benchluch, membre titular de la Comissió de cultura, la ciència, l'educació i els mitjans de comunicació, ha participat en l'intercanvi d'opinions entorn el patrimoni cultural i el canvi climàtic, així com a la presentació de l'informe sobre riscos i oportunitats al Metavers.