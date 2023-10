Incendi a un pis de l'avinguda del Pessebre

Els bombers a l'avinguda del Pessebre d'Escaldes on s'ha produït l'incendi

Actualitzada 13/10/2023 a les 15:48

Els bombers han extingit el foc que s'ha declarat passades les dues de la tarda en un pis de l'avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany. L'incendi s'ha declarat a la cuina de la segona planta de l'edifici del número 15 i ha generat una fumera molt important que ha obligat a desallotjar tot l'immoble.Els serveis d'emergència han pogut comprovar que tota la instal·lació elèctrica de l'habitatge està molt afectada i per això els residents del segon pis no poden tornar a casa.El foc s'ha iniciat problement "per un accident cuinant", segons ha indicat la cònsol major d'Escaldes, que s'ha desplaçat al lloc dels fets amb el conseller comunal Valentí Closa.L'avinguda del Pessebre s'ha tallat a la circulació i això ha generat retencions a les zones properes de l'avinguda Carlemany, el carrer Santa Anna i també l'avinguda del Fener.