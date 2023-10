El SAAS busca espais per ubicar l'anunciat centre de salut mental

La parapública estudia la possibilitat d’arrendar per situar els futurs dispositius ambulatoris

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) està estudiant la possibilitat d’arrendar espais destinats a ubicar els dispositius ambulatoris de salut mental, després que la ministra de Salut, Helena Mas, anunciés a final de setembre la creació d’un centre polivalent per aglutinar “recursos entorn de la salut mental”. En un BOPA extra publicat ahir al matí, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, anuncia que els espais han de tenir una superfície útil agregada de com a mínim 650 metres quadrats, amb diverses instal·lacions disponibles, com comunicacions, telèfon, punts wifi o climatització. A més, valoraran una oferta econòmica segons el preu