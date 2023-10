El congrés Sabiens ret homenatge a l'investigador Nikola Tesla

Actualitzada 13/10/2023 a les 06:40

El congrés Sabiens torna demà a Andorra en una nova edició que vol retre homenatge al gran inventor i científic Nikola Tesla, autor de la cèlebre frase: “Si descobrissis la magnificència del 3-6-9 descobriries els secrets de l’Univers.” Hi haurà 12 conferències i comptaran com a ponents amb el botànic Josep Pàmies, Ferran Prat, Artur Homs, Natalia Guerrero, Lluís Rovira, Óscar Mateo, Enrique Monis, Waco, Joan Piquer, Vanesa Varese, Felipe Botaya, Hadasa, Xavi Cerro i l’advocat Francisco José Fernandez-Cruz Sequera. Els ponents han estat seleccionats per les aportacions en camps com la investigació, teràpies, ufologia, misteris i enigmes.