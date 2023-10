Cues al centre de la capital per l'afluència de turistes

Actualitzada 13/10/2023 a les 12:32

#TrànsitDens CG1-Av.Tarragona i Av.Salou en sentit nord, CG2-Entrada a Canillo en sentit sud. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) October 13, 2023

La gran afluència de turistes, arribats ahir per la frontera hispanoandorrana a causa del pont del Pilar a Espanya, està generant una nova jornada de retencions a la xarxa viària del país. Les retencions es concentren passades les 12 del migdia al centre d'Andorra la Vella, afectant sobretot la General 1, a l'avinguda Tarragona i Salou en sentit nord. Un altre dels punts amb dificultats per circular és la General 2, d'entrada a Canillo en sentit sud.Al llarg del matí el departament de Mobilitat també ha registrat trànsit dens a la General 3, d'entrada a la Massana. A més, també durant mig matí hi ha hagut cues d'entrada al país des d'Espanya, tot i que de molta menys importància que ahir.