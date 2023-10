'Caçat' un conductor d'Andorra a 189 quilòmetres per hora

La gendarmeria el va controlar en un tram de l’RN-116 limitat a 110 quilòmetres per hora

La policia francesa va controlar dimecres passat el conductor d’un vehicle amb matrícula del Principat que circulava a 189 quilòmetres per hora en un tram de la carretera RN-116 limitat a 110 quilòmetres per hora, segons va informar la gendarmeria. Els gendarmes de la brigada motoritzada de Perpinyà van interceptar el cotxe prop de la localitat nord-catalana d’Ille-sur-Têt. Després de controlar el vehicle, els gendarmes van procedir a retirar el permís de conduir al ciutadà andorrà per la infracció per excés de velocitat comesa. El conductor va superar en 79 quilòmetres per hora el límit de velocitat autoritzat en aquella