Topada entre un autobús i un cotxe a la Baixada del Molí

Un xoc entre un autobús i un turisme ha complicat la circulació aquesta tarda a la Baixada del Molí, a Andorra la Vella, ja col·lapsada pel gran volum de turistes que està accedint al llarg del dia d'avui al Principat pel pont a Espanya. Segons testimonis dels fets, el turisme, amb placa andorrana, hauria accedit a la Baixada del Molí des de carrer de la Grau, moment que ha col·lidit amb un autobús urbà. A causa del xoc, el vidre de la porta de l'autobús s'ha trencat gairebé completament, quedant les restes a sobre el turisme. El cotxe ha patit danys a la roda i a la carrosseria. Tant els conductors com els passatgers del bus haurien resultat il·lesos. Un agent de circulació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per dirigir el trànsit, posteriorment ha arribat la grua per endur-se el turisme afectat i els bombers han actuat per retirar els vidres que hi havia a la calçada.