Saravia espera batre rècords de recaptació en la caminada contra el càncer

L'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) espera batre rècords de participació i recaptació en la celebració de la 10a edició de la caminada contra el càncer, que tindrà lloc diumenge 29 d'octubre. El president de l'entitat, Josep Saravia, ha recordat que els beneficis de la recaptació "serveixen per poder continuar endavant amb les diferents accions que duem a terme, com el transport sanitari, el suport i assessorament als pacients, els tallers de nutrició oncològica, les classes d'exercici físic pels afectats i les sessions de coaching".En l'edició de l'any passat hi van participar més de 900 persones, exhaurint les 1.500 samarretes posades a la venda tot i el mal temps. Enguany, i amb motiu del 10è aniversari, l'Assandca ha decidit posar a la venda 2.000 samarretes amb un nou disseny, "esperant poder penjar també el cartell de sold out". Les samarretes ja estan a la venda i es poden adquirir al servei d'atenció al client de Pyrénées a canvi d'una aportació voluntària. El recorregut de la caminada es manté en 4 quilòmetres i passarà pels carrers principals de les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb punt de sortida i d'arribada a les 11 hores a la plaça del Poble de la capital.Saravia ha aprofitat la roda de premsa de presentació de la 10a caminada per fer una crida a aconseguir més voluntaris "sempre que puguin comptar amb part del seu temps per ajudar, ja que entenen que és complicat trobar temps degut a les obligacions del dia a dia i els horaris laborals".