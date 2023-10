Sant Julià tanca 12 barbacoes per perill d'incendi

Actualitzada 12/10/2023 a les 13:35

El Comú tanca la 12a de barbacoes que hi ha a la parròquia



estem en situació de perill d’incendis alt



cal ser prudents amb totes les activitats que fem a l’aire lliure @pcandorra @BombersAndorra pic.twitter.com/2A5oAVD4PR — Comú Sant Julià (@comusantjulia) October 12, 2023

El comú de Sant Julià de Lòria ha infromat a través de les xarxes socials que tanquen les dotze barbacoes de la parròquia per la situació actual. Protecció civil i bombers han comunicat durant aquesta setmana l'alt risc d'incendi al centre i sud del país. D'aquesta manera el comú incideix que "cal ser prudents amb totes les activitats que fem a l'aire lliure".D'altra banda, el comú d'Andorra la Vella va informar ahir que a causa de les escasses precipitacions de principi de setembre i l'inici d'una tardor exepcionalment càlida que han fet pujar els índex de perill d'incendi. Per aquesta raó el comú tanca el berenador de la Comella i precinta les barbacoes. També recomanen "molt de compte i seguiu totes les recomancions de Protecció civil".Tanmateix, el servei de meteorologia ha fet saber aquest matí que la pertorbació que està baixant per l'Atlàntic serà la protagonista del canvi de temps que tindrem a partir de dissabte. De moment, el cap de setmana estarà afectat per un descens de la temperatura que s'afegiran pluges a partir de dilluns.