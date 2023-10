La ministra va insistir que el problema de l’habitatge no és per una qüestió social, però que cal augmentar els salaris

“El model de famílies del país es correspon en un 40% a dos persones amb un infant a càrrec, totes dos amb feina i menors de 65 anys, i aquest perfil de persones pot assumir un lloguer de 900 o 1.000 euros, però no de 1.500 o 2.000, que és el problema que tenim.” Amb aquestes paraules, Marsol va explicar que el problema d’accés a l’habitatge no és una qüestió social, atès que actualment no hi ha gairebé atur: “Tenim unes 200 persones i és un atur molt estructural. Tenim 2.500 ofertes de treball.” La ministra va insistir que, a més

