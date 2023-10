La jove andorrana resident a Tel-Aviv torna al Principat

Actualitzada 12/10/2023 a les 06:09

La jove andorrana resident a Tel-Aviv retornava ahir al vespre en un avió noliejat pel govern espanyol per repatriar els seus nacionals i ciutadans d’altres països. L’aeronau transportava 149 persones i la previsió era que aterrés a Madrid a les deu de la nit. Malgrat que dimarts encara dubtava si marxar d’Israel i que, de fet, tenia passatge en un vol regular amb destinació Barcelona la setmana vinent, la jove ha optat per tornar al Principat davant l’escalada del conflicte. Leah residia a la ciutat israeliana des de feia un any per motius laborals.