Interior atorga la nacionalitat a 238 persones al segon trimestre

Actualitzada 12/10/2023 a les 10:26

Un total de 238 persones van adquirir la nacionalitat andorrana durant el segon trimestre. El departament d'Estadística concreta que 125 van ser atorgades amb plenitud de drets i 113 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d'adquisició de la nacionalitat a títol provisional, a l'espera que la persona interessada acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d'origen. De les persones a qui se'ls va atorgar la nacionalitat amb plenitud de drets, 81 la van rebre per naixement i 44 per adquisició, els quals van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior.Durant el segon trimestre, de les 44 adquisicions de nacionalitat, el 75% s'obtenen per l'opció de residència, el 22,7% per matrimoni i el 2,3% s'obtenen per altres motius. L'informe destaca que el 66,7% de les adquisicions per residència corresponen a dones i el 33,3% restant a homes. De fet, el 45,5% d'aquestes són persones que han nascut a Espanya i que han renunciat a la nacionalitat espanyola per adquirir l'andorrana. Pel que fa a les adquisicions de nacionalitat per matrimoni, el 60% eren dones i el 40% homes.