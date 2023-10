Inaugurada l'11a mostra de productes agrícoles i artesans d'Andorra

Actualitzada 12/10/2023 a les 17:26

L'onzena mostra de productes agrícoles i artesans d'Andorra s'ha inaugurat avui a l'Illa Carlemany i estarà obert fins dissabte.La inauguració ha comptat amb la presència del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal i del director del Departament d'Agricultura del Govern d'Andorra, Josep Maria Casals, així com del Gerent del centre comercial Illa Carlemany Jorge Fonseca, com amfitrió de la mostra.L'objectiu de la mostra són que els turistes coneguin el producte de la zona i ajudar a consolidar les petites empreses del país. En la mostra s'hi troben productes com xocolata, dolços i cosmètics.Productes Agrícoles i Artesans d'Andorra és una marca que agrupa els productors locals que comercialitzen productes agraris o derivats de l'agricultura produïts artesanalment. Actualment està constituïda per 36 productors.La mostra estarà oberta al públic en horari d’11 hores a 21 hores. L'organitza el Departament d’Agricultura del Govern d’Andorra i la revista gastronòmica digital Menja’t Andorra, i compta amb la col·laboració del Centre Comercial Illa Carlemany.