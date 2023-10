Casal serà el número dos de DA en els comicis del 17 de desembre a Canillo

Roger Fité acompanyarà l’actual cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, al capdavant de la llista de Ciutadans Compromesos (CC) per a les eleccions comunals del 17 de desembre. La comissió electoral del partit massanenc va anunciar ahir que ha escollit Fité com a número dos de la llista perquè “estem segurs que és la persona ideal per acompanyar l’Eva” en la contesa electoral. La formació també destaca que Fité és militant de CC des de la seva creació. Fité és policia de professió i serà el candidat a cònsol menor de la llista que intentarà revalidar la majoria comunal massanenca,