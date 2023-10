Espot defensa que l'acord d'associació "no és el caprici d'una força política"

Actualitzada 12/10/2023 a les 19:07

El cap de Govern ha fet un repàs a les tres dècades d'història i d'acords assolits entre Andorra i Europa en el discurs posterior a l'acte de signatura del pacte d'Estat. I ho ha fet per defensar que "aquest Acord d'associació no és el caprici d'una força política" sinó la culminació d'aquesta relació que es va estrenar amb l'acord duaner. Espot va ser el primer en signar un document que després, i per ordre, han rubricat el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, la presidenta del grup parlamentari del PS, Judit Salazar, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, i els representants d'SDP, Josep Roig, d'Acció, Judit Pallarès, i d'Unió Laurediana, Oliver Alís. Espot ha defensat la legitimitat del text malgrat hagin quedat al marge els dos grups parlamentaris de Concòrdia i Andorra Endavant. "Compta amb la participació de forces que han tingut un paper rellevant en el procés d'aproximació a Europa", ha destacat. Espot ha insistit en les oportunitats que representa l'acord que encara la darrera fase de negociació per diversificar l'economia o assolir avenços socials.