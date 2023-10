Els residents peruans volen tornar a tenir un cònsol honorari

L’objectiu és que s’assessori el col·lectiu en totes les problemàtiques que l’afectin

Andorra acollirà aquest cap de setmana la Convenció internacional de peruans a l’exterior (XX Cipex 2023), un òrgan no governamental que treballa pels drets i llibertats dels peruans que viuen a l’exterior, que comptarà amb la participació de representants de col·lectius de peruans en una trentena de països. Durant la trobada, el president de l’Associació de Residents Peruans al Principat d’Andorra (ARPPA), Lorenzo Castillo, aprofitarà per posar de manifest la problemàtica laboral que pateixen els treballadors peruans al país, alguns dels quals han patit represàlies per part d’empreses de la construcció en haver-se queixat de les condicions que els imposen.

