El SAAS busca espais per a salut mental

Actualitzada 12/10/2023 a les 12:07

El SAAS està estudiant la possibilitat d'arrendar espais destinats a ubicar els dispositius ambulatoris de salut mental, després que la ministra de Salut, Helena Mas, anunciés a finals de setembre de la creació d'un centre polivalent per aglutinar "recursos entorn de la salut mental". En un BOPA extra publicat aquest matí, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, anuncia que els espais han de tenir una superfície útil agregada de com a mínim 650 m2, amb diverses instal·lacions disponibles com comunicacions, telèfon, punts wifi o climatització. A més, valoraran una oferta econòmica segons el preu del metre quadrat, una ubicació pròxima a l'hospital, així com la durada de l'arrendament, o l'estat d'adequació de la infraestructura.Les persones físiques o jurídiques que disposin d'un o més locals que compleixin amb els requisits abans esmentats i estiguin interessades a presentar una proposta, poden fer-la arribar a través del correu electrònic concursos@saas.ad en un període de set dies naturals.