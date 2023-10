El Govern avala la compra de tres pisos per a residència habitual

Actualitzada 12/10/2023 a les 06:04

El programa extraordinari d’avals per comprar un habitatge per a residència habitual que el Govern va aprovar el mes de març passat ha rebut des de llavors quatre sol·licituds i tres s’han beneficiat de l’ajut, que implica que el Govern respon pel 20% del préstec hipotecari. Les dades les ha facilitat la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, a preguntes de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela. La ministra precisa que la quarta sol·licitud ha quedat al calaix per renúncia dels demandants. Pel que fa a les altres tres, afecten dos habitatges situats a Encamp i un de Sant Julià de Lòria. El valor d’aquests immobles és de 142.000 euros, 118.000 i 275.000, i els beneficiaris són dues parelles i una persona que l’adquireix tota sola. Marsol també precisa que l’Institut de l’Habitatge ha rebut una cinquantena de consultes relacionades amb el programa.

La consellera també ha formulat preguntes sobre l’efecte de la rebaixa al 0% de la cessió urbanística per facilitar la construcció d’immobles per a lloguer residencial. La resposta puntualitza que dos comuns, el d’Encamp i el de la Massana, han aprovat la mesura i que s’han autoritzat quatre edificis.