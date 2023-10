Govern afirma que la UE està oberta a negociar la reciprocitat en l'establiment bancari

El cap de Govern ha avançat alguns detalls del resultat de l'última ronda negociadora amb Brussel·les després de la signatura del pacte d'Estat per a l'Acord d'associació. I sobre la qüestió "més embrionària", la dels serveis financers, ha indicat que el retorn per part de Brussel·les "és positiu" després que la delegació andorrana exposés "les dificultats" que suscita el que recollia el primer document de la UE amb traves com ara que un banc forà es podria instal·lar des del primer dia al país però un banc andorrà ho tindria molt més complicat a Europa. "Hi ha determinats aspectes que ells des de l'inici ja han reconegut que poden ser objecte de negociació", ha apuntat Espot, que els va concretar en aquesta no reciprocitat de l'establiment bancari i en el cost de les auditories.Sobre la lliure circulació de persones ha afirmat que "veiem que s'està resolent de manera satisfactòria" per tal que Andorra pugui "tenir el control sobre la nostra política migratòria" i, en relació a les telecomunicacions, "també estem bastant satisfets". Espot ha aclarit que les condicions de l'obertura suposaran "un filtre enorme" per a les companyies estrangeres.