Actualitzada 12/10/2023 a les 13:28

#TrànsitDens N-145 Entrada del Principat per la frontera hispanoandorrana, CG1-Av.Tarragona en sentit nord. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) October 12, 2023

CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions (Retenció): C-14 | ORGANYÀ | Sentit Nord cap a LA SEU D'URGELL | Punt km. 161-154 | 13:17 — Trànsit C-14 (@transitc14) October 12, 2023

L'arribada de turistes amb motiu del pont del Pilar a Espanya s'està començant a notar aquest matí a la frontera hispanoandorrana i a la xarxa viària interna del país. Mobilitat informa de trànsit dens a l'N-145, la via d'unió entre Andorra i la Seu d'Urgell i també a la General 1, a l'avinguda Tarragona en sentit nord. El servei català de trànsit indica que hi ha dos quilòmetres de retencions a Valls de Valira, i set quilòmetres més en sentit nord a Organyà, direcció la Seu d'Urgell. De fet, el departament ja va alertar a principis de setmana de "la important afluència de visitants" que s'espera per la frontera del riu Runer a partir d'avui, festa nacional d'Espanya. Per aquest motiu, avui i demà hi haurà un doble carril de pujada a la General 1, a l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria.