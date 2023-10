Controlat un conductor andorrà a 189 quilòmetres per hora a l'RN-116

Actualitzada 12/10/2023 a les 12:09

La policia francesa va controlar ahir un conductor d'un vehicle amb matrícula del Principat que circulava a 189 quilòmetres per hora en un tram de l'RN-116 limitat a 110, segons informa L'Independant. Els gendarmes de la brigada motoritzada de Perpinyà van interceptar el cotxe a prop de la localitat d'Ille-sur-Têt i li van retirar el permís de conduir per circular per territori francès per la infracció per excès de velocitat. Els agents van immobilitzar el vehicle que queda "incautat administrativament durant set dies", segons indica el rotatiu gal.