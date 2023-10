Una vintena de policies es formen en l'anàlisi del crim organitzat

Actualitzada 12/10/2023 a les 12:48

Una vintena de policia de l'àrea de policia judicial i investigació criminal han rebut aquesta setmana una formació centrada a conèixer i analitzar a fons el funcionament de les organitzacions criminals provinents de països de l'est.El curs l'han impartit dos experts del Service d'Information, de Renseignement et d'Analyse Stratègique sur la Criminalité Organisée (SIRASCO), un organisme que depèn de la Direcció central de la policia judicial francesa i que es va crear l'any 2009 per recollir, centralitzar i analitzar tota la informació relacionada amb les activitats de la delinqüència organitzada a França, especialment de grups criminals estrangers.L'objectiu de la formació és dotar els investigadors de la policia d'estratègies d'intel·ligència i anàlisi criminal per identificar i combatre amb la màxima efectivitat aquesta classe de delinqüència que s'ha anat estenent arreu del món i que en alguna ocasió ja ha actuat a Andorra en casos de robatoris a joieries o domicilis.Els experts del SIRASCO han ofert una visió global de la manera en què operen aquestes organitzacions, al mateix temps que han donat eines per detectar, avaluar i analitzar les seves actuacions, així com per prevenir el blanqueig de diners provinents d'aquests grups.El lliurament de diplomes ha tingut lloc aquest dijous a l’edifici administratiu de l’Obac.La direcció de la policia ha signat un acord de col·laboració amb l'empresa Sportradar. Es tracta d'una empresa mundial en tecnologies relacionades amb l'esport que proporciona des de l'any 2005 serveis de detecció i integritat per ajudar federacions esportives, l'aplicació de la llei a lluitar contra les apostes relacionades amb el tripijoc de partits.Mitjançant l'acord, la policia vol mostrar un ferm compromís amb la transparència, les bones pràctiques i la integritat en l'espot.D'altra banda, la policia també ha signat un acord de col·laboració amb la Federació Andorrana de Futbol a través del seu departament d'Integritat.L'entitat va oferir a diversos comandaments i policies de la Unitat d'investigació economicofinancera una xerrada el passat mes de setembre centrada en el joc net i la lluita contra la manipulació de partits i apostes en les lligues nacionals.