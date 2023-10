L'Andorra Shopping Festival espera més de 620.000 visitants

Actualitzada 12/10/2023 a les 12:49

El pressupost de l’Andorra Shopping Festival s’ha incrementat en un 10% respecte a l’any passat quan es va atorgar 796.000 euros. Enguany es destinaran 830.000 euros, degut sobretot a la pujada de la inflació, segons ha explicat el ministre de Turisme, Jordi Torres, en la presentació aquest matí. D’aquest total, un 47% del pressupost s’emprarà en comunicació i planificació dels mitjans i un 53% anirà a la programació de les diferents activitats i espectacles.Si l’any 2002 el festival va aplegar 622.184 visitants, la xifra més elevada en la trajectòria de l’Andorra Shopping i que va suposar un increment del 18,8% respecte l’any anterior, aquest any l’expectativa és arribar a xifres similars. Per això per aquesta desena edició, que es celebrarà del 3 al 19 de noviembre, s’ha creat un eix vertebrador al voltant de crear il·lusions en els assistents, amb un seguit de novetats com la divisió i distinció de cada eix comercial a diferents colors, o la col·laboració amb la 17ª jornada gastronómica de l’Andorra Taula, també la col·locació de 6 zones de selfies, de manera que el festival és posicioni en l’entorn de les xarxes socials i es viralitzi.Torres també ha anunciat en el transcurs de la presentació del festival, la contractació d’Intueri, creadora del pla estratègic del comerç, per començar a implementar algunes de les accions més significatives com l’observatori.