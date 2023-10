Activisme per “necessitat”

Nadia Gulham va presidir ahir la taula rodona a la Llacuna per reivindicar els drets de les dones a l’Afganistan, situació que va patir durant el règim dels talibans.

“Soc activista per necessitat, no perquè m’agradi compartir les experiències doloroses que he anat vivint un dia rere l’altre. Si comparteixo aquesta història és perquè és necessari.” Així es va manifestar Nadia Gulham, escriptora i refugiada afganesa, amb relació a l’activisme que va emprendre fa uns anys fruit de l’experiència al país d’origen durant el règim dels talibans. La família de Gulham va ser destruïda als anys noranta, quan va esclatar una bomba a prop de casa seva, deixant el pare greument ferit i el germà, mort. Davant de la impossibilitat de treballar i sobreviure per la seva condició de dona,