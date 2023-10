Aché demana per les universitats privades del país

Actualitzada 12/10/2023 a les 14:23

El grup parlamentari de Concòrdia ha registrat dues preguntes a Sindicatura perquè el Govern les respongui oralment en la pròxima sessió del Consell General, prevista per dimecres 18 d'octubre.La consellera general, Maria Àngels Aché, pregunta a l'executiu sobre la implantació d'universitats privades al país, demanant la quantitat d'universitats o institucions d'ensenyament superior que estan formalitzant oficialment els tràmits a Andorra, i si hi ha constància que altres centres estiguin interessats a iniciar el procés.Per la seva banda, Cerni Escalé, ha registrat una bateria de preguntes entorn els mecanismes legals de preservació de la llengua oficial. Escalé demana a l'executiu que expliqui el nombre d'infraccions detectades per Govern respecte de 14 articles de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial durant els darrers quatre anys, així com les infraccions detectades en aquest període que han estat objecte de sancions. Alhora, Escalé vol saber quants expedients sancionadors han estat oberts d'ofici per Política lingüística del Govern en el mateix període de quatre anys i quina valoració fa el Govern de la seva acció fins ara d'aplicació dels mecanismes de preservació de la llengua previstos a la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, per finalment demanar si aquestes apreciacions s'han reflectit en el Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial publicada recentment al Butlletí del Consell General.