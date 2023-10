Actualitzada 11/10/2023 a les 17:59

El Govern ha licitat avui el concurs internacional per contractar una companyia que faci vols entre l'aeroport d'Andorra de la Seu amb Palma de Mallorca aquest hivern. El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha anunciat que el consell de ministres ha aprovat obrir aquesta nova línia fent una prova pilot durant 13 setmanes i amb dues freqüències setmanals que serien divendres i diumenge, tot i que dependrà de la proposta de la companyia que guanyi l'adjudicació.Forné ha explicat que el concurs es convoca per la modalitat d'urgència perquè es vol tenir en marxa la línia per a la temporada d'hivern i es preveu que estigui operativa a principis del 2024. I ha argumentat que s'ha escollit aquesta ruta perquè Andorra Turisme ha identificat la capital de les Illes Balears com un potencial destí per la xifra de visitants que arriben des d'allí, i ha apuntat que ja han vingut 60.000 persones des de Palma de Mallorca aquest any, que representen un 50% més de les que ho havien fet l'exercici passat. El secretari d'Estat ha remarcat que l'aposta per aquesta nova connexió aèria es fa amb el pressupost màxim de 220.000 euros, que era el que estava previst per posar en marxa el tercer vol setmanal amb Madrid que de moment queda descartat. Les empreses interessades a fer la nova ruta àeria poden presentar les propostes fins al 9 de novembre.David Forné ha explicat a més que el Govern ha decidit renovar el conveni amb Air Nostrum per al 2024 perquè continuï fent el trajecte fins a Madrid. El secretari d'Estat ha manifestat que la companyia és líder en vols regionals "i mereix la nostra confiança" i ha indicat que aquest any han augmentat les cancel·lacions per problemes meteorològics o per raons operatives però no hi ha hagut cap en les últimes setmanes. Per minimitzar els problemes per la suspensió de vols el Govern i la companyia han fixat una nou protocol que prioritza el vol a la Seu amb retard, després vol a l'aeroport de Lleida i vol a Barcelona en última instància.El secretari d'Estat ha especificat que es mantenen reunions setmanals amb l'aerolínia que "són els primers interessats que no hi hagi cancel·lacions perquè han de pagar indemnitzacions i desplaçaments" als viatgers perjudicats. Forné ha destacat que la línia de Madrid està tenint un 72% d'ocupació de les places disponibles i és una línia estratègica per al Govern per les connexions que ofereix Madrid i es vol consolidar aquesta ruta. El 2022 va tenir uns 7.500 viatgers. I ha recalcat que dins del projecte de desenclavament del país l'executiu vol fer més operacions a l'aeroport per anar retirant els estímuls amb subvencions públiques a les aerolínies.