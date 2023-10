Vela demana sobre el registre de fundacions al web d'Interior

Actualitzada 11/10/2023 a les 18:20

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una pregunta oral dirigida al Govern sobre el registre de fundacions.Vela ha preguntat la postura i la proposta del Govern amb relació a la publicat del registre de fundacions. La consellera general ha recordat que és un registre públic i que ha de contenir, com a mínim, dades com el nom, els fins i objectes fundacional, el domicili social i la dotació, entre d'altres. "Tenim la mateixa informació que l'any 2020-2021, que es va canviar la Llei de fundacions i on es recullen una sèrie d'ítems que com a mínim havia de contenir aquest registre que es posa a disposició ciutadana".El PS declara que a la web del ministeri de Justícia i Interior només hi figura un llistat de fundacions inscrites amb la denominació i la data d'inscripció. Vela explica que "la nostra voluntat és la de saber en quin punt està el projecte i quines són les dificultat majors que impedeixen que es pugui tenir informació actualitzada a través del ministeri d'Interior".