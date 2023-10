Cinc persones s'acullen al programa d'avals d'hipoteca del 20%

Actualitzada 11/10/2023 a les 14:07

El Consell General ha fet públic avui la resposta de Govern entorn de les preguntes relatives habitatges destinats a lloguer residencial formulades per la presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela el passat 2 d'agost.Habitatge ha declarat els immobles de lloguer residencial que s'han autoritzat mitjançant el percentatge de sessió obligatòria i gratuïta fins al 0%. Els comuns que es van acollir a aquesta mesura són Encamp i la Massana. A la parròquia de la Massana s'hi han adherit 1 immoble de 5 unitats immobiliàries d'entre 69 metres quadrats fins a 115 metres quadrats. D'altra banda, el comú d'Encamp s'han adherit amb un immoble de 19 unitats immobiliàries d'entre 101 metres quadrats fins a 220 metres quadrats i un altre immoble de 21 unitats immobiliàries d'entre 90 metres quadrats fins a 117 metres quadrats. Habitatge també declara que no té el coneixement del preu mitjà dels habitatges amb la reducció de la cessió obligatòria, Ja que només l'edifici de la Massana té la cèdula d'habitabilitat i els altres projectes estan en construcció.D'altra banda, els immobles que han rebut aquesta bonificació són 3 el 2020, el 2021 es van presentar 33 sol·licituds i el 2022 s'han presentat 7 sol·licituds. Per desglòs, les parròquies on s'ha demanat la bonificació són en un 31% Escaldes-Engordany, en un 27% Andorra la Vella, Encamp en un 17% i la Massana 12%. Pel que fa al preu mitjà dels habitatges, Govern decalara que la informació no ha estat compartida pels sol·licitants, ja que s'ha exclòs expressament aquesta informació de la documentació aportada a la iniciativa en no ser una dada preceptiva als efectes concrets del programa Renova.Per finalitzar, en total s'han rebut quatre sol·licituds per acollir-se al programa d'avals de compra d'un primer habitatge on el Govern avala el 20% del préstec hipotecari, d'aquestes una ha estat arxivada per renúncia. D'aquestes tres sol·licituds restants cinc persones s'han pogut acollir als avals hipotecaris del Govern.