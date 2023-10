Temperatures de tardor i pluges a partir de dilluns

Actualitzada 11/10/2023 a les 11:37

A través dels meteogramesdel Centre Europeu podem veure la informació probabilística del conjunt de sortides @ECMWF per als propers 9 dies

A partir de dissabte comencen a aparèixer les primeres senyals de precipitació, però no és fins dilluns que esdevenen més probables https://t.co/gExmmB9ZQw pic.twitter.com/WO51C6BdYE — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) October 11, 2023





Les altes pressions encara són protagonistes, amb domini del sol☀️

A partir de divendres, l'amplitud tèrmica️serà més important, amb matins més frescos, i a partir de la setmana vinent arribarà l'esperada tardor️

Tots els detalls a https://t.co/jkWn0gOPlR pic.twitter.com/j3pefFAWcV — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) October 11, 2023

El servei de meteorologia ha publicat aquest matí a través de les seves xarxes socials les temperatures i precipitacions dels dies vinents. Meteo destacat que les altes pressions són protagonistes i continua el domini del sol, però a partir de divendres s'incorporarà una amplitud tèrmica que es traduirà amb matins més frescos que s'anirà allargant fins a la setmana vinent on arribarà la tardor.De la mateixa manera i a través dels models meteorològics del Centre Europeu, Meteorologia pot veure la informació del conjunt de sortides del European Centre for Medium-Range per als propers 9 dies. En les dades es mostra que a partir de dissabte comencen a aparèixer les primeres senyals de precipitació, però serà dilluns quan tindran més probabilitats.D'altra banda, i si s'afegeix la climatologia, podem observar l'excepcionalitat de les temperatures que s'estan registrant al Principat. De cara a diumenge es començaran a normalitzar i els núvols seran més presents a partir de dissabte i sobretot la setmana que ve.