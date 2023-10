Montaner demana que el Consell faci un estudi de l'impacte de l'acord amb la UE

Actualitzada 11/10/2023 a les 12:53

La presidenta del Grup Parlamentari Andorrana Endavant, Carine Montaner, ha adreçat avui una carta al síndic general, Carles Ensenyat sol·licitant que la Junta de Presidents voti una proposta d’encarregar els estudis d’impacte sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE).Segons un comunicat d'AE, aquests s’encomanarien al bufet d’advocats GIDE, que ja ha elaborat els estudis de Mònaco. En la carta es detalla que tindrien com a objectiu anticipar l'aplicació del cabal europeu a Andorra en tots els àmbits, "cosa que ajudaria el Consell General a aclarir dubtes i a tenir una visió més pragmàtica neutral i en ple coneixement per defensar els interessos del poble andorrà".Els estudis es farien en paral·lel del projecte d'estudis d'impacte d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) iniciat l’1 de setembre del 2021 arran d'un "acord polític informal" relacionat amb el pacte d'Estat sobre les negociacions amb la UE a la legislatura passada.L’ARI farà l'estudi d'impacte només en base de les negociacions ja fetes i tancades i de la documentació proporcionada pel Govern, es queixa Montaner, que retreu que en cap cas, els estudis de l'ARI tenen com a objectiu ajudar el Govern i els membres del pacte d'Estat a anticipar l'impacte de l'aplicació de la globalitat del cabal, " és a dir de l'aplicació de les regles del mercat interior europeu a Andorra".Des d’Andorra Endavant es considera que "tenint en compte la multitud de directives europees i per tal de no tenir sorpreses de mal gust, pensem que el Consell General, com a màxima Institució del país, ha de tenir un rol proactiu i primordial en aquest assumpte i no un rol passiu".Finalment, es recorda que el Consell General demana des de fa nou anys els esmentats estudis. La proposta d’Andorra Endavant passa perquè el pagament es faci amb el pressupost del Consell General.