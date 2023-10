L'Observatori Social i de la Igualtat presenta la pàgina web

Actualitzada 11/10/2023 a les 19:23

L'Observatori Social i de la Igualtat ha celebrat avui la primera reunió oficial, presidida per la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena on s'ha pogut fer una primera pressa de contacte formal entre els membres de l'observatori, on hi ha representants del departament d'Estadística, Andorra Recerca i Innovació, l'Institut Andorrà de les Dones i el Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública.Es tracta d'un organisme que té la finalitat de recopilar i analitzar de manera coordinada les dades sobre igualtat i no-discriminació. Durant la reunió s'ha presentat la nova pàgina web de l'observatori https://www.observatorisocial.ad/, que agafa com a base el lloc web de l'Observatori Social de l'AR+I, recollint indicadors demogràfics que ja es mostraven en aquesta web com ara de la població, natalitat i fecunditat, nupcialitat i mortalitat. A més, se n'afegeixen de nous apartats amb dades que mostren, a partir dels estudis de cerca de l'AR+I, informació en qüestions de joventut, infància i LGTBIQA+.