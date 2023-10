L'impost sobre els béns immobles entrà a tràmit entre el 20 i el 25 d'aquest mes

Actualitzada 11/10/2023 a les 14:16

Conxita Marsol ha confirmat que a final d'aquest mes, entre el 20 i 25 d'octubre, entrarà a tràmit parlamentari l'impost sobre béns immobles. Una mesura que "grava per un costat l'adquisició i, per altre costat, la promoció, en diferents escalonats i graus en funció del nombre d'adquisicions o de la inversió" i que té com a finalitat evitar l'especulació de la gent forana que inverteix en béns immobles d'Andorra.Marsol va fer aquestes declaracions en el marc de les jornades de Work on Andorra, diàlegs al voltant d'un futur social i sostenible, on també va confirmar que es farà una pròrroga de la descongelació dels lloguers durant el proper any 2024 degut sobretot a la pujada de la inflació, tot i que va afegir que seria "amb sorpreses" referint-se a com s'aplicarà la pròrroga i la descongelació. La ministra no va voler desvelar més detalls de la descongelació que es presentarà demà a la tarda.