Inicia la nova formació del Campus Experiència amb 60 inscrits

Creand Fundació ha donat avui el tret de sortida a un nou curs del programa de formació universitària del Campus de l'Experiència a càrrec de la Universitat Internacional de Catalunya amb una seixantena d'inscrits. Aquest és el segon curs del postgrau adreçat a persones més grans de 50 anys.La formació té una durada de tres anys i no requereix cap títol previ. En aquesta edició es tractaran temàtiques relacionades amb diferents àmbits de coneixement, amb matèries com història de la música, l'art gòtic de l'entorn d'Andorra, geografia del món d'avui, l'art als segles XVIII i XIX, la cultura clàssica, les llengües d'Europa, història d'Andorra o ciència per a no científics.Els alumnes inscrits en aquest programa que assoleixin els 30 crèdits ECTS rebran el títol de Diplomat en el Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat del Campus de l’Experiència de UIC Barcelona.La formació té lloc els dimecres i combina el format presencial, una setmana al mes i el telemàtic la resta de setmanes. A més de les assignatures de classe hi ha sortides culturals i la presentació del final de programa i no hi ha exàmens.El curs es durà a terme a la 3a planta de l’edifici Creand. Les sessions no presencials es retransmetran en directe des de la sala d’actes d’aquesta mateixa seu social. Aquest segon curs comença avui, 11 d’octubre, i tindrà lloc fins al mes de juny del 2024.