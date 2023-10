Govern ampliarà les places per treballar al servei domiciliari

Afers Socials demana quinze persones més i disminuir la llista d’espera dels geriàtrics

La xifra d’efectius treballant al servei d’atenció domiciliària (SAD) se situa prop dels 20 i es preveu ampliar el personal amb un edicte que està actualment en curs per cobrir nou places i una futura convocatòria per cobrir-ne cinc més. L’objectiu és assolir els 35. Així ho va explicar ahir la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, durant la Diada per a la gent gran. És una de les voluntats del ministeri per millorar l’acompanyament de la gent gran al seu entorn domèstic, alhora que disminueix les llistes d’espera per entrar a les residències. Tot i que la prioritat