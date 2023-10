Fuig d'un control policial i és investigat per tràfic de drogues

Actualitzada 11/10/2023 a les 14:17

La policia va detenir el dilluns al vespre un home de 26 anys després que la matinada del mateix dia se saltés un control policial a la capital i fugís a tota velocitat. La policia va procedir a interceptar-lo en un segon vehicle i durant la persecució els dos cotxes policials van patir danys. El conductor va fer cas omís als senyals dels agents.El cos de seguretat va procedir a identificar el vehicle i seguit van iniciar la cerca del cotxe i del conductor. La recerca es va centrar a Encamp seguint el recorregut del conductor que se li atribueixen diversos antecedents per possessió i tràfic de drogues. Per aquesta raó la policia va sospitar que la fugida podria estar relacionada amb algun delicte contra la salut pública.Posteriorment, l'home es va presentar a les dependències policials acompanyat d'un familiar, en aquell moment la policia va procedir a la seva detenció per presumpte autor contra la funció pública, contra la seguretat col·lectiva i contra la salut pública.El dimarts es va efectuar el registre al seu domicili amb l'autorització de la Batllia. Els investigadors van trobar indicis que podrien apuntar a un presumpte tràfic. De la mateixa manera, els agents també creuen que, durant la fugida, l’arrestat podria haver-se desfet d’algun paquet que podria contenir estupefaents. Durant la fugida la policia destaca que no viatjava sol. L’acompanyava una altra persona que, a hores d’ara, no ha estat localitzada.Durant la recerca, en un edifici proper a l’immoble on resideix l’arrestat es va trobar una bossa amb diverses porcions d’haixix, però encara es treballa a esbrinar si tindria relació amb el detingut. La policia declara que la investigació continua oberta.