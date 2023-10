Espai de recuperació dels esportistes al Centre de Tecnificació

Actualitzada 11/10/2023 a les 19:02

El Consell de Ministres ha aprovat avui la licitació de les obres per ubicar la zona de recuperació dels esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino. L'objectiu és oferir un servei integral per a la millora de rendiment esportiu dels esportistes becats al programa ARA i per als esportistes dels programes d'alt nivell de les federacions nacionals.El nou espai facilitarà nous procediments de treball de recuperació de lesions dels esportistes i la readaptació esportiva. Alhora es posarà a l'abast elements bàsics als processos diaris de recuperació activa de les càrregues d'entrenament. De la mateixa manera suposarà una millora per potenciar el país per acollir estades d'equips i esportistes.Amb aquests treballs es donen per finalitzats els espais previstos al projecte inicial de l'actual edifici del CTEO.El Consell de Ministres ha aprovat avui la licitació dels treballs de rehabilitació de l'església de Santa Bàrbara d'Ordino. L'objectiu de les obres és millorar les condicions generals de salubritat i conservació dels fonaments, els murs, la coberta, els tancaments i dels revestiments, i alhora dotar l'església d'un servei d'electricitat i d'il·luminació renovat.El Govern ha aprovat la licitació del primer tram del projecte d'eixamplament de la carretera general entre la Massana i Erts. En concret els treballs licitats contemplen l'ampliació de la CG-4 per fer la nova voravia continua d'uns 150 metres al costat de la muntanya. Quan es finalitzi l'obra el vianant tindrà un tram continu de voravies d'uns 600 metres, des de la darrera rotonda del nucli de la Massana en direcció nord.