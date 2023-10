Els partits hauran de presentar les llistes el 7 de novembre

El cap de Govern preveu signar el decret el 30 d’octubre vinent

El cap de Govern, Xavier Espot, té previst signar el decret de convocatòria de les eleccions comunals el 30 d’octubre i, per tant, les llistes s’hauran de presentar el 7 de novembre. La data d’aquest decret és important perquè, tal com està fixat a la Llei qualificada del règim electoral en el títol III, el cap de Govern fixarà, per mitjà de decret, la data de les eleccions, que com se sap se celebraran el 17 de desembre. Tenint en compte el calendari que marca la llei, les llistes hauran d’estar tancades i presentades el 7 de novembre, ja que la