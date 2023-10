El nombre de visites mèdiques no presencials ha arribat enguany a 5.851

Actualitzada 11/10/2023 a les 06:28

El nombre de visistes mèdiques no presencials el 2023 és de 5.851 i l’import facturat a la CASS per aquest concepte s’ha enfilat fins als 153.744 euros. Així n’informa la ministra de Salut, Helena Mas, en una resposta parlamentària per escrit a una pregunta del grup socialdemòcrata publicada ahir al Butlletí del Consell General. A la contesta s’assenyala que el 2021 es van fer 134.426 visites no presencials, per un import facturat a la CASS de 3,3 milions, i el 2022, 83.041, per un valor de 2,1 milions. Des del 2021 fins avui, segons les dades facilitades pel SAAS, no s’han facturat 51.655 visites no presencials.

A la resposta a la consellera general del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela, la ministra de Salut informa que enguany hi ha hagut 205.251 visites presencials. El 2021 el nombre de visites presencials va ser de 343.948 i l’exercici passar la xifra es va enfilar fins a 358.447.