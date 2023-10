Doble carril a Sant Julià per l'arribada d'espanyols pel pont

Actualitzada 11/10/2023 a les 06:15

Mobilitat ha instal·lat un dispositiu especial per anticipar-se a “la important afluència de visitants” que hi haurà durant el cap de setmana amb motiu de la festa nacional d’Espanya. Per agilitzar la circulació, el servei de trànsit va informar ahir a les xarxes socials que ha habilitat un dispositiu especial de circulació per als dies de dijous i divendres amb l’obertura del doble carril a la general 1 de pujada a l’altura de l’avinguda Francesc Cairat, a Sant Julià. El departament preveu que les retencions es concentrin a la frontera hispanoandorrana a partir de demà i que s’allargaran tot el cap de setmana.